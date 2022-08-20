ВСУ нанесли удар из артиллерии по Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские войска в очередной раз обстреляли территорию АЭС в Запорожье из артиллерии.

Вечером субботы пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что ВСУ применили артиллерийское оружие для обстрела атомной электростанции в Запорожье.

По данным ВГА Запорожской области, предварительные итоги мониторинга показали, что на территории АЭС в Энергодаре никто не умер и не пострадал.

Примечательно, что ВСУ лишь недавно начали вести интенсивные обстрелы АЭС в Запорожской области, поскольку в сентябре ожидается проведение референдума по присоединению региона к России.