ВСУ нанесли удар из артиллерии по Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские войска в очередной раз обстреляли территорию АЭС в Запорожье из артиллерии.

Вечером субботы пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что ВСУ применили артиллерийское оружие для обстрела атомной электростанции в Запорожье.

По данным ВГА Запорожской области, предварительные итоги мониторинга показали, что на территории АЭС в Энергодаре никто не умер и не пострадал.

Примечательно, что ВСУ лишь недавно начали вести интенсивные обстрелы АЭС в Запорожской области, поскольку в сентябре ожидается проведение референдума по присоединению региона к России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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