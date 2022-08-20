МИД Австрии вызвал посла РФ из-за призыва не быть милосердным к населению Украины
Российский посол в Вене Михаил Ульянов был вызвал в МИД Австрии из-за его высказываний об украинских гражданах.
20 августа Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла в Вене Михаила Ульянова, выразив ему ноту протеста из-за его недавнего сообщения в Twitter, где политик буквально написал "Никакого милосердия к украинскому населению!"
Сам Ульянов утверждает, что никого не призывал к геноциду народа Украины, а его комментарий относился к недавнему посту Владимира Зеленского, попросившего США интенсифицировать поставки оружия ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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