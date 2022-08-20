МИД Австрии вызвал посла РФ из-за призыва не быть милосердным к населению Украины

Российский посол в Вене Михаил Ульянов был вызвал в МИД Австрии из-за его высказываний об украинских гражданах.

20 августа Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла в Вене Михаила Ульянова, выразив ему ноту протеста из-за его недавнего сообщения в Twitter, где политик буквально написал "Никакого милосердия к украинскому населению!"

Сам Ульянов утверждает, что никого не призывал к геноциду народа Украины, а его комментарий относился к недавнему посту Владимира Зеленского, попросившего США интенсифицировать поставки оружия ВСУ.