Politico: США хотят перевести Украине снаряды Excalibur

США хотят снова предоставить помощь Украине в виде управляемые ракеты Excalibur, рассказали обозревателю министерство обороны Украины.

На войне все средства хороши. И сейчас эта фраза как никогда подходит к конфликту между Украиной и Россией.

Дата и время поставки еще не установлены, но как указывают власти Украины - это ближайшее будущее. Когда оно наступит пока никому не понятно.

На сегодняшний день с транспортируемцю партию военной техники входят боеприпасы для HIMARS, и немного другой оборонительной техники.

Расскажем подробнее, что представляет собой этот знаменитый Excalibur.

Снаряд M982 Excalibur может поражать цели на расстоянии 40-57 километров от гаубицы с возможным отклонением в 4 метра в снаряде. Стандартный снаряд имеет отклонение в 200-300 метров. Точность достигается за счет GPS-приемника и способности снаряда к скольжению.