Politico: США хотят перевести Украине снаряды Excalibur
США хотят снова предоставить помощь Украине в виде управляемые ракеты Excalibur, рассказали обозревателю министерство обороны Украины.
На войне все средства хороши. И сейчас эта фраза как никогда подходит к конфликту между Украиной и Россией.
Дата и время поставки еще не установлены, но как указывают власти Украины - это ближайшее будущее. Когда оно наступит пока никому не понятно.
На сегодняшний день с транспортируемцю партию военной техники входят боеприпасы для HIMARS, и немного другой оборонительной техники.
Расскажем подробнее, что представляет собой этот знаменитый Excalibur.
Снаряд M982 Excalibur может поражать цели на расстоянии 40-57 километров от гаубицы с возможным отклонением в 4 метра в снаряде. Стандартный снаряд имеет отклонение в 200-300 метров. Точность достигается за счет GPS-приемника и способности снаряда к скольжению.
Опубликовано: Силивончик Алина
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