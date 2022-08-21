Пресечена попытка прорыва подразделений ВСУ в направлении Херсона

Заместитель главы администрации Херсонской области сообщил о том, что подразделениям российской армии удалось отразить наступление ВСУ.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделениям российской армии удалось отразить наступление ВСУ.

"Киевский режим бросил в бой несчастных людей, которых вылавливают на улицах городов Украины. Какая-то часть из них сбежала, остальные - убиты. Их смерть будет на совести Зеленского и его военных преступников", — не скрывая эмоций рассказал Стремоусов.

Чиновник подчеркнул, что для Зеленского и его окружения жизни обыкновенных людей не стоят ничего.