Албания: Двое россиян и украинец арестованы при попытке проникнуть на военный завод

Министерство обороны в Тиране заявило, что двое албанских солдат были ранены, пытаясь остановить троицу.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое арестованных "подозреваются в шпионаже"."Два албанских солдата были ранены в стычке с двумя гражданами России и украинцем, которые пытались проникнуть на военный объект в центральной Албании", - говорится в заявлении Министерства обороны страны в воскресенье.

"Трое граждан с российскими и украинскими паспортами пытались проникнуть на завод", - говорится в заявлении.

"Офицеры, охранявшие завод, отреагировали немедленно, но во время их попыток остановить трех иностранных граждан двое наших солдат были ранены", - говорится в сообщении.

Все трое иностранных граждан были помещены под арест.

Власти заявили, что военная полиция, спецслужбы alonside и антитеррористические агентства поспешили на место происшествия, чтобы расследовать инцидент.;