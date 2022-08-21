Албания: Двое россиян и украинец арестованы при попытке проникнуть на военный завод
Министерство обороны в Тиране заявило, что двое албанских солдат были ранены, пытаясь остановить троицу.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое арестованных "подозреваются в шпионаже"."Два албанских солдата были ранены в стычке с двумя гражданами России и украинцем, которые пытались проникнуть на военный объект в центральной Албании", - говорится в заявлении Министерства обороны страны в воскресенье.
"Трое граждан с российскими и украинскими паспортами пытались проникнуть на завод", - говорится в заявлении.
"Офицеры, охранявшие завод, отреагировали немедленно, но во время их попыток остановить трех иностранных граждан двое наших солдат были ранены", - говорится в сообщении.
Все трое иностранных граждан были помещены под арест.
Власти заявили, что военная полиция, спецслужбы alonside и антитеррористические агентства поспешили на место происшествия, чтобы расследовать инцидент.;
Опубликовано: Силивончик Алина
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