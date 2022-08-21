Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские военные могут применить биологическое оружие на поле боя.

21 августа член временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что недавно ВСУ применили химоружие против российских военных. По данным Рогова, украинские войска использовали ботулотоксин класса В.

Также Владимир Рогов утверждает, что наибольшую опасность для России представляют украинские биологические лаборатории, созданные при поддержке США.

Рогов заявил, что в распоряжении армии Украины имеется оружие бактериологического типа, расположенное на подконтрольных Киеву территориях.