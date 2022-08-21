Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Сергей Шойгу утверждает, что российские военные три раза использовали сверхзвуковую ракету "Кинжал" во время спецоперации.
Днём воскресенья российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска России использовали ракету "Кинжал" три раза во время спецоперации в Украине. По словам Шойгу, данная ракета используется в связке с самолётом Су-57.
Сергей Шойгу отмечает, что в ходе специальной военной операции на территории украинского государства российские "Кинжалы" доказали свою эффективность.
При этом Шойгу отметил, что согласно заданным параметрам, "Кинжал" может достигать десяти скоростей звука и меняет траекторию во время полёта, что мешает перехвату ракеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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