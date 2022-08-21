Кадыров пообещал скорое разминирование освобождённого села Пески
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что в скором времени деревня Пески будет разминирована.
В воскресенье вечером глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные армии России, ДНР и ЛНР полностью освободили от присутствия украинских военных село Пески в Донецкой области.
По словам Кадырова, как и любой другой недавно освобождённый населённый пункт, Пески нуждаются в некотором количестве времени для стабилизации мирной жизни.
При этом Рамзан Кадыров заверил, что полное разминирование Песков будет осуществлено в скором времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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