Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что в скором времени деревня Пески будет разминирована.

В воскресенье вечером глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные армии России, ДНР и ЛНР полностью освободили от присутствия украинских военных село Пески в Донецкой области.

По словам Кадырова, как и любой другой недавно освобождённый населённый пункт, Пески нуждаются в некотором количестве времени для стабилизации мирной жизни.

При этом Рамзан Кадыров заверил, что полное разминирование Песков будет осуществлено в скором времени.