Американский актёр Кевин Сорбо призвал не отправлять деньги Украине

Игравший Геракла Кевин Сорбо призывает правительство США больше не направлять денежную помощь Киеву.

21 августа главный актёр американского телесериала "Удивительные странствия Геракла" Кевин Сорбо обратился к правительству Соединённых Штатов с призывом прекратить материальную поддержку Украины в условиях российской спецоперации.

Примечательно, что заявление Сорбо прозвучали после того, как пресс-служба правительства США пообещала поставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму более чем в 750 миллионов долларов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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