Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы Украины начали вербовать албанцев в Косово. По его словам, вербовкой занимаются чеченцы и черкесы, близкие к противникам нынешней власти в Чечне.

Александр Вучич отметил, что Сербии достоверно известно, что спецслужбы Украины находились на территории Косово с двумя целями. Первая — наблюдение за ситуацией на севере, вторая — дополнительная вербовка албанцев для участие конфликта на территории Украины.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новые данные о пребывании на территории Украины иностранных наемников и специалистов, которые прибыли в страну для участия в боевых действиях. Подробный отчет был опубликован еще 9 августа 2022 года.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что число иностранных наемников на территории Украины продолжает сокращаться. Однако поводов для того, чтобы «расслабиться» нет, так как вербовка идет в разных регионах Европы, Азии и Африки.

МИД РФ обвинил НАТО в поощрении вербовки иностранных наемников для ВСУ. Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что иностранные наемники вербуются для участия в боевых действиях на территории Донбасса.