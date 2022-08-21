Украина отрицает свою причастность к подрыву автомобиля с дочерью российского идеолога Дугина
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к взрыву автомобиля, в котором ехала дочь российского идеолога Александра Дугина Дарья.
Подоляк отметил, что Украина не является преступным государством. По его словам, в России происходят попытки эскалации, чтобы получить повод для всеобщей мобилизации.
Подоляк считает, что этот взрыв будет использоваться для усиления информационного и идеологического давления на российское общество.
Подоляк заявил, что различные политические группы в России, в том числе ультрарадикальные, с которыми связан Дугин, начинают борьбу за посты во власти.
Утром 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина.
Инцидент произошел поздно вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. По некоторым данным, в этой машине должен был находиться сам Дугин.
Александр Дугин — политический философ, пропагандист идей «русского мира» и «евразийства», а также поддерживает российского президента Владимира Путина.
Его дочь Дарья также проявляла активность в политической сфере и придерживалась аналогичных взглядов.
Опубликовано: Светлана Репина
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