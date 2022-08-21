Двое россиян и украинец задержаны в Албании по подозрению в шпионаже
Министерство обороны Албании арестовало трех человек, пытавшихся проникнуть на военный объект в центральной части страны, сообщает Reuters.
Двое из них - россияне, третий - украинец. Во время задержания двое албанских солдат получили ранения.
Минобороны в Тиране сообщает, что офицеры, охранявшие военные объекты, сразу отреагировали на попытку проникновения трех человек.
"Во время задержания иностранцев двое военнослужащих получили ранения. Их состояние стабильное", — цитирует албанское Reuters .
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже". Минобороны опознало всех задержанных. Это 24-летнийи 33-летний россиянин и 25-летний украинец. Первый пытался сделать снимки на территории военных объектов Грамша. Он также применил к солдатам неопознанное аэрозольное вещество.
Военная база Грамш расположена в центральной части Албании, примерно в 70 километрах от курортов, популярных среди туристов, в том числе из России и Украины.
Албания является членом НАТО с 2009 года.
Опубликовано: Николай Скира
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