Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС в Энергодаре
Кабмин ФРГ рассказал, что лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
Пресс-служба кабинета министров Германии сообщила, что этим вечером, 21 августа 2022 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл разговор с президентами США Джо Байденом и Франции Эмманюэлем Макроном, а также подавшим в отставку британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Отмечается, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ, что угрожает радиационной безопасности всего континента, в результате чего пришли к выводу о необходимости создания демилитаризованной зоны вокруг станции в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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