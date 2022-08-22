Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы Натальей Вовк
Эстонская погранохрана отвергла запрос на предоставление данных о пересечении границы украинкой Натальей Вовк.
22 августа Управление полиции и пограничной охраны Эстонии ответило отказом на просьбу предоставить информацию о пересечении российско-эстонской границы гражданкой Украины Натальей Вовк, обвиняемой в убийстве двадцатидевятилетней российской журналистки Дарьи Дугиной.
Представители российских СМИ сообщили, что сотрудники эстонской погранохраны объяснили свой отказ тем, что не получили соответствующий официальный запрос от Российской Федерации, ввиду чего не намерены распространять данные о перемещении подозреваемой украинке Вовк.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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