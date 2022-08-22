Владимир Путин прокомментировал смерть Дарьи Дугиной и посмертно наградил ее орденом Мужества

Владимир Путин высказался о смерти Дарьи Дугиной. Российский лидер заявил, что дочь философа Александра Дугина была убита в результате "гнусного преступления".

Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной.

"Подлое, жестокое преступление прервало жизнь Дарьи Дугиной, светлого, талантливого человека с истинно русским сердцем — доброго, любящего, отзывчивого и открытого. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила народу, Поступком она доказала, что значит быть патриотом России", - говорится заявлении Владимира Путина, которого цитирует ТАСС

Кроме того, сегодня вечером президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества (посмертно).

Текст указа, который приводит официальный сайт Кремля, такой:

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно).

Напомним, автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался в минувшую субботу под Москвой. Внутри не было Александра Дугина. Его дочь умерла мгновенно.

Сила взрыва была настолько велика, что Toyota Land Cruiser сразу же загорелся. Фрагменты автомобиля находили в радиусе нескольких десятков метров от места взрыва.

Новую информацию о нападении предоставило агентство ТАСС со ссылкой на одного из людей, работающих над расследованием дела. Службы установили, что за машиной Дугиной следили киллеры, а сам заряд был взорван дистанционно.

Собранные следствием материалы свидетельствуют о том, что бомба в Toyota Land Cruiser, в котором ехала Дарья Дугина, была заложена со стороны водителя — под шасси автомобиля. Молодая россиянка погибла на месте.

ФСБ в понедельник, 22 августа заявила, что к взрыву причастны украинские спецслцжба, а осуществила его 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.