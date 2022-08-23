Латвия вслед за Эстонией снесет памятник советской эпохи

23 августа в Латвии снесут памятник советской эпохи, посвященный победе Красной Армии над нацистской Германией. Это будет сделано спустя неделю после того, как Эстония снесла аналогичный памятник.

Полиция установила забор, чтобы оцепить территорию возле памятника, который стоит как высотка в парке Победы в центре Риги.

У него есть высокий бетонный шпиль с советской звездой на вершине и две группы статуй у края пруда.

Памятник, установленный в 1985 году, когда Латвия еще была частью Советского Союза, во вторник будет демонтирован с помощью специальной техники.

Использовать для сноса взрывчатку не планируется. Пока нет ясности о том, что будет с памятником, когда его снесут.

Бетонный обелиск является частью комплекса, в который входят две группы статуй — группа из трех красноармейцев и с другой стороны женщина, представляющая «Родину» с высоко поднятыми руками. Весь комплекс будет снесен.

В Латвии проживает большая группа этнических русских. Ежегодно в День Победы 9 мая они собирались перед памятником, чтобы возложить цветы, а также организовывали концерты.

Это событие вызвало споры среди жителей Латвии, которая после восстановления независимости в 1991 году стала членом НАТО и Европейского Союза.

На выходных Латвийско-русский союз заявил, что планирует провести акцию протеста в понедельник вечером. Группа утверждает, что собрала более 10 000 подписей людей, которые выступают против сноса памятника.