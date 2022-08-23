Ермак: 29 или 30 августа появится очень мощный документ о гарантиях безопасности Украины

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о скором подписании важного для страны документа.

Ермак заявил, что в скором времени будет подписан очень важный для безопасности Украины международный документ.

По его словам, 29 или 30 августа будет подписан "очень мощный" документ о гарантиях безопасности Украины.

"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", - заявил Ермак.

Об этом Ермак рассказал по итогам встречи с советниками премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.