Ермак: 29 или 30 августа появится очень мощный документ о гарантиях безопасности Украины
Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о скором подписании важного для страны документа.
Ермак заявил, что в скором времени будет подписан очень важный для безопасности Украины международный документ.
По его словам, 29 или 30 августа будет подписан "очень мощный" документ о гарантиях безопасности Украины.
"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", - заявил Ермак.
Об этом Ермак рассказал по итогам встречи с советниками премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Опубликовано: Николай Скира
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