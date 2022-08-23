Глава ВЦИОМ сообщил об отношении жителей России к спецоперации в Украине
Глава центра социологических исследований (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к специальной операции в Украине.
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что поддержка проведения специальной операции в Украине у россиян возросла на 10% и в настоящий момент составляет 75%.
"В начале марта 65% россиян поддерживало проведение специальной операции, около 25% высказывалось категорически против. Уже в конце марта цифры изменились. 75% респондентов поддерживали действия правительства РФ в Украине и только 15 % были против. Такие показатели сохраняются до сих пор", — рассказал социолог.
Валерий Фёдоров высказал мнение о том, что текущее положение дел может изменить только какое-то глобальное событие, способное существенно повлиять на мнение россиян.
Опубликовано: Максим Алексеев
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