Глава ВЦИОМ сообщил об отношении жителей России к спецоперации в Украине

Глава центра социологических исследований (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к специальной операции в Украине.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что поддержка проведения специальной операции в Украине у россиян возросла на 10% и в настоящий момент составляет 75%.

"В начале марта 65% россиян поддерживало проведение специальной операции, около 25% высказывалось категорически против. Уже в конце марта цифры изменились. 75% респондентов поддерживали действия правительства РФ в Украине и только 15 % были против. Такие показатели сохраняются до сих пор", — рассказал социолог.

Валерий Фёдоров высказал мнение о том, что текущее положение дел может изменить только какое-то глобальное событие, способное существенно повлиять на мнение россиян.