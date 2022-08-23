Киев анонсировал «мощный» документ о гарантиях безопасности Украины
Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Киев до конца этого месяца презентует общественности документ о гарантиях безопасности Украины.
23 августа руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в ходе брифинга рассказал, что до начала сентября киевский режим презентует «очень мощный документ» гарантирующий безопасность Украины, разработанный экспертной группой.
Примечательно, что бывший президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что гарантии безопасности Украине мог бы дать договор, заключённый в ходе мирных переговоров с Россией, от заключения которого Киев отказался благодаря своим западным союзникам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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