Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о полном освобождении в ходе спецоперации села Комсомольское.

В понедельник, 23 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военнослужащие освободили населённый пункт Комсомольское.

Конашенков добавил, что на Херсонско-Николаевском направлении ВС РФ установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров в ходе спецоперации на Украине.