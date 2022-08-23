Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о полном освобождении в ходе спецоперации села Комсомольское.

В понедельник, 23 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военнослужащие освободили населённый пункт Комсомольское.

Конашенков добавил, что на Херсонско-Николаевском направлении ВС РФ установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров в ходе спецоперации на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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