Канада ввела новые санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении санкционного списка против России.

23 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на саммите «Крымская платформа» рассказал о том, что канадское правительство решило расширить список ограничительных политических и экономических мер в отношении России.

Трюдо пояснил, что в обновлённый санкционный список добавлены одно предприятие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации АО «Концерн «Автоматика», а также шестьдесят два физических лица, среди которых числится уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.