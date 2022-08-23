Канада ввела новые санкции против России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении санкционного списка против России.
23 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на саммите «Крымская платформа» рассказал о том, что канадское правительство решило расширить список ограничительных политических и экономических мер в отношении России.
Трюдо пояснил, что в обновлённый санкционный список добавлены одно предприятие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации АО «Концерн «Автоматика», а также шестьдесят два физических лица, среди которых числится уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи почти на $3 млн
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
NI: Зеленский клянется восстановить украинское правление в аннексированном Россией Крыму
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину