Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что Киев сможет поменять исход спецоперации в случае получения пятидесяти реактивных систем HIMARS.
23 августа Михаил Подоляк сообщил, что в идеале Киев надеется на получение ещё пятидесяти реактивных систем залпового огня от Минобороны США.
По словам Подоляка, одна система HIMARS стоит порядка четырёх миллионов долларов, а пятьдесят таких систем оцениваются в 200 миллионов долларов, что подъёмные деньги для Пентагона.
При этом Михаил Подоляк напомнил, что на текущий момент Соединённые Штаты передали Киеву лишь шестнадцать РСЗО HIMARS, что уже влияет на ситуацию на фронте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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