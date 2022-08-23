Польша хочет создать группу стран, добивающихся запрета выдачи виз россиянам

Польша надумала создать целую группу стран, которые будут стремиться на европейском уровне запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

Такое заявление 23 августа рассказал в интервью польскому обозревателю заместитель пресс-секретаря партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель.

Он считает, что Варшава весьма последовательна в своих действиях, поэтому необходимо, решать все дипломатично и на европейском уровне.

При этом Фогель отметил, что Польша ещё несколько месяцев назад ввела такие ограничения, но для действующего эффекта их надо делать скоординировано.