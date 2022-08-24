США направят Украине помощь в размере 3 млрд долларов

По мере продолжения боевых действий на Украине помощь США в сфере безопасности смещается в сторону более долгосрочной кампании.

Официальные лица Соединенных Штатов объявили, что Украине будет направлена помощь в размере 3 млрд долларов. Ожидается, что о пакете будет объявлено в среду, когда Украина будет праздновать день своей независимости.

По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на поле боя в течение года или двух.

По словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, в отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить свою оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Предыдущие поставки, большинство из которых осуществлялись в соответствии с полномочиями президента, были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

Они включали материальную часть, которая уже есть на складах Пентагона и может быть отправлена в кратчайшие сроки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что приближается тяжелая для Украины зима. Он призвал оказать долгосрочную поддержку стране.

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предоставляет помощь на сумму более 500 млн евро, включая мощные зенитные системы.

Помощь также будет включать ракетные установки, боеприпасы, оборудование для защиты от беспилотников, дюжину бронированных ремонтно-эвакуационных машин и три дополнительных системы ПВО большой дальности IRIS-T.