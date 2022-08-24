Глава МИД Литвы предложил пускать россиян в страну после ответа на вопрос «чей Крым?»

Глава литовской дипломатии Ландсбергис предложил пускать российских туристов в Литву после ответа на вопрос «чей Крым?».

По мнению Ландсбергиса, россияне, признающие РК частью РФ «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».

Глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что ограничения на выдачу виз россиянам обсуждали на прошедшей встрече спикеров парламентов Северных и Балтийских стран, прошедшей в Каунасе.

Во встрече приняли участие главы парламентов Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии.