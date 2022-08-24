Украинский военный рассказал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Украинское издание «Страна» приводит комментарий военного ВСУ о фактах массового дезертирства с фронта.
Российская артиллерия деморализует украинских военных, сообщил источник изданию. Поэтому на фронте наблюдаются случаи оставления позиций целыми подразделениями.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения… И оголяют целые участки длиной в километры», — отметил собеседник «Страны».
По словам украинского военного, прежде всего, дезертируют с фронта резервисты из теробороны, которые не имеют боевого опыта.
Источник также отметил, что командование в последнее время стало «разбавлять» подразделения с новобранцами более опытными бойцами для укрепления дисциплины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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