Украинский военный рассказал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Украинское издание «Страна» приводит комментарий военного ВСУ о фактах массового дезертирства с фронта.

Российская артиллерия деморализует украинских военных, сообщил источник изданию. Поэтому на фронте наблюдаются случаи оставления позиций целыми подразделениями.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения… И оголяют целые участки длиной в километры», — отметил собеседник «Страны».

По словам украинского военного, прежде всего, дезертируют с фронта резервисты из теробороны, которые не имеют боевого опыта.

Источник также отметил, что командование в последнее время стало «разбавлять» подразделения с новобранцами более опытными бойцами для укрепления дисциплины.