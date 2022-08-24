CNN: Турция настаивает на передаче Крыма Украине после мира между Киевом и Москвой

Советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция хочет, чтобы Крым был возвращён Украине.

В среду днём личный советник турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын публично заявил, что Турция настаивает на передаче Крыма Украине.

По словам Калына, Эрдоган уверен, что возвращение крымского полуострова в состав украинского государства станет возможно в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом.

При этом Ибрагим Калым напомнил, что Турция с самого начала ещё в 2014 году считает незаконным вхождение Крыма в состав Российской Федерации.