CNN: Турция настаивает на передаче Крыма Украине после мира между Киевом и Москвой

Советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция хочет, чтобы Крым был возвращён Украине.

В среду днём личный советник турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын публично заявил, что Турция настаивает на передаче Крыма Украине.

По словам Калына, Эрдоган уверен, что возвращение крымского полуострова в состав украинского государства станет возможно в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом.

При этом Ибрагим Калым напомнил, что Турция с самого начала ещё в 2014 году считает незаконным вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 