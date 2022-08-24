CNN: Турция настаивает на передаче Крыма Украине после мира между Киевом и Москвой
Советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция хочет, чтобы Крым был возвращён Украине.
В среду днём личный советник турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын публично заявил, что Турция настаивает на передаче Крыма Украине.
По словам Калына, Эрдоган уверен, что возвращение крымского полуострова в состав украинского государства станет возможно в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом.
При этом Ибрагим Калым напомнил, что Турция с самого начала ещё в 2014 году считает незаконным вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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