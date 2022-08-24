Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ

Представители Росгвардии произвели задержание двух работников АЭС в запорожском Энергодаре.

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудниками ведомства было произведено оперативное задержание двух работников Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Задержанные подозреваются в сотрудничестве с командованием украинских войск.

По данным Росгвардии, оба задержанных сотрудника Запорожской АЭС сотрудничали с ВСУ, передавая украинским военным информацию о нахождении российских военных и их техники в городе.