Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Представители Росгвардии произвели задержание двух работников АЭС в запорожском Энергодаре.
Пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудниками ведомства было произведено оперативное задержание двух работников Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Задержанные подозреваются в сотрудничестве с командованием украинских войск.
По данным Росгвардии, оба задержанных сотрудника Запорожской АЭС сотрудничали с ВСУ, передавая украинским военным информацию о нахождении российских военных и их техники в городе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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