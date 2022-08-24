Как кибервойна влияет на организации и бизнес в России и Украине
Немногие угрозы касаются предприятий в такой степени, как нападения со стороны национальных государств.
Масштаб и сложность этих атак потенциально способны пробить оборону даже самой опытной службы безопасности, а поскольку российско-украинская кибервойна продолжается, существует множество угроз, которые нужно обойти.
Исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что только 27% респондентов заявили, что они полностью уверены в способности своей организации отличать кибератаки национальных государств от других угроз.
Кибервойна затрагивает не только страны и организации, связанные с Россией или Украиной, но и организации по всему миру, поскольку киберпреступники создают все более сложные угрозы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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