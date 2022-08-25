Евродепутат Мариани: создание тренировочной миссии ВСУ приведёт к войне с Россией
Евродепутат от Франции Тьерри Мариани убеждён, что создание тренировочной миссии ВСУ приведёт к прямой конфронтации с Россией.
25 августа депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в своём аккаунте Twitter опубликовал пост, где высказался касательно последствий создания тренировочной миссии ВСУ, которую недавно анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, для всего Евросоюза.
Мариани заявил, что создание миссии по боевой подготовке украинских военнослужащих на территории Европейского Союза будет прямым путём для начала военного противостояния с Российской Федерацией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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