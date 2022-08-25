Депутат Рады Украины открыто угрожает убийством президенту Беларуси

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко выразил открытую угрозу убийством президенту Лукашенко после его поздравления народа Украины в День независимости.

В своем Telegram-канале националист в стандартной бандеровской риторике написал следующее:

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости».

Гончаренко также пообещал всестороннюю поддержку белорусской политической оппозиции.

Другой известный украинский деятель, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал поздравление белорусского президента «публичной клоунадой».

Отметим, что поздравление Лукашенко было традиционно направлено не украинским политикам, а именно народу Украины с которым у Беларуси давние дружеские и добрососедские отношения.

Украинские же политики и бизнесмены сыграли определенную роль в попытке свержения власти в Беларуси в 2020 году, а также ввели санкции против Беларуси. После чего двусторонние отношения между странами были нарушены.