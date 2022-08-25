ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракты в Калининградской области

ФСБ России в Калининграде задержала россиянина, планировавшего диверсии на объектах Балтийского флота.

25 августа пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании в Калининграде местного жителя, приверженца нацбатальона «Азов»*, который планировал совершить ряд диверсий.

Сотрудники службы уточнили, что гражданин России «вынашивал намерения» совершить теракты в международном аэропорту Калининграда имени императрицы Екатерины Петровны расположенным близ посёлка Храброво, а также на объектах Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области.