ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракты в Калининградской области
ФСБ России в Калининграде задержала россиянина, планировавшего диверсии на объектах Балтийского флота.
25 августа пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании в Калининграде местного жителя, приверженца нацбатальона «Азов»*, который планировал совершить ряд диверсий.
Сотрудники службы уточнили, что гражданин России «вынашивал намерения» совершить теракты в международном аэропорту Калининграда имени императрицы Екатерины Петровны расположенным близ посёлка Храброво, а также на объектах Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области.
* Запрещённая террористическая организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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