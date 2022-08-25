МИД Германии заявил об истощении военных запасов страны из-за помощи Украине
Германия истощила военные запасы из-за того, что страна помогала украинской армии.
Немецкое внешнеполитическое ведомство прокомментировало оказание военной помощи Вооруженным силам Украины.
По словам главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, страна уже истощила все свои резервы.
Она отметила, что Германия начала испытывать дефицит своих запасав боеприпасов и вооружения из-за поставок в Украину.
"В Вооруженных силах ФРГ существует абсолютный дефицит собственных запасов и поставки оружия Украине находятся на тонкой грани", - заявила Бербок.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Тайвань увеличит военные расходы до рекордно высокого уровня
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации