МИД Германии заявил об истощении военных запасов страны из-за помощи Украине

Германия истощила военные запасы из-за того, что страна помогала украинской армии.

Немецкое внешнеполитическое ведомство прокомментировало оказание военной помощи Вооруженным силам Украины.

По словам главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, страна уже истощила все свои резервы.

Она отметила, что Германия начала испытывать дефицит своих запасав боеприпасов и вооружения из-за поставок в Украину.

"В Вооруженных силах ФРГ существует абсолютный дефицит собственных запасов и поставки оружия Украине находятся на тонкой грани", - заявила Бербок.