Газпром: турбины для «Северного потока» не проходят ремонт в Канаде
Пресс-служба компании "Газпром" уведомляет, что канадская фирма Siemens не занимается ремонтом турбин для "Северного потока".
Днём 25 августа российский "Газпром" выпустил новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что ни одна турбина для "Северного потока" не находится в Канаде на территории предприятия Siemens.
При этом в "Газпроме" отметили, что именно канадский Siemens обязался заняться ремонтом и техническим обслуживанием турбин для "Северного потока".
Напомним, что с середины июля 2022 года российский "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от заявленной мощности в связи с поломкой турбин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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