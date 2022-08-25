Газпром: турбины для «Северного потока» не проходят ремонт в Канаде

Пресс-служба компании "Газпром" уведомляет, что канадская фирма Siemens не занимается ремонтом турбин для "Северного потока".

Днём 25 августа российский "Газпром" выпустил новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что ни одна турбина для "Северного потока" не находится в Канаде на территории предприятия Siemens.

При этом в "Газпроме" отметили, что именно канадский Siemens обязался заняться ремонтом и техническим обслуживанием турбин для "Северного потока".

Напомним, что с середины июля 2022 года российский "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от заявленной мощности в связи с поломкой турбин.