Херсон, Каховская ГЭС и Запорожская АЭС остались без электричества
Российские и украинские новостные каналы сообщили о пропаже электричество на территориях Украины, занятых российскими военными.
25 августа ряд российских и украинских журналистов выступили со срочным сообщением о том, что на юге Украины пропала электроэнергия. Репортёры отмечают, что причины отсутствия электричества в Херсонской и Запорожской областях пока неизвестны.
Примечательно, что электроэнергия исчезла как в самом Херсоне, так и в соседней Новой Каховке, где находится Каховская гидроэлектростанция, питавшая электричеством Запорожскую АЭС.
Вместе с тем электроэнергия в Запорожской атомной электростанции также пропала, как и в городе её расположения Энергодаре, занимаемом российскими военными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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