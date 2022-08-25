Херсон, Каховская ГЭС и Запорожская АЭС остались без электричества

Российские и украинские новостные каналы сообщили о пропаже электричество на территориях Украины, занятых российскими военными.

25 августа ряд российских и украинских журналистов выступили со срочным сообщением о том, что на юге Украины пропала электроэнергия. Репортёры отмечают, что причины отсутствия электричества в Херсонской и Запорожской областях пока неизвестны.

Примечательно, что электроэнергия исчезла как в самом Херсоне, так и в соседней Новой Каховке, где находится Каховская гидроэлектростанция, питавшая электричеством Запорожскую АЭС.

Вместе с тем электроэнергия в Запорожской атомной электростанции также пропала, как и в городе её расположения Энергодаре, занимаемом российскими военными.