МИД Беларуси ответил на выходку нардепа Гончаренко против Лукашенко
По словам пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза именно такая риторика привела Украину к тем событиям, которые с 2014 года происходят на Украине.
«К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине.
Достаточно вспомнить, как недавно официальный представитель Украины в Казахстане призывал убивать побольше людей. Эти кровожадные желания и комментировать не нужно — они все и так прямо говорят», — сказал Глаз.
Ненависть к людям и расистские замашки привели украинский народ к трагедии, масштабы которой пока сложно оценить.
Анатолий Глаз не исключил, что именно такая политика радикалов необходима им для вынашивания своих интересов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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