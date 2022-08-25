Слуцкий: Россия согласна на переговоры с Украиной в случае готовности Киева

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о готовности России к переговорам с Украиной.

В четверг вечером глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной для завершения спецоперации.

По словам Слуцкого, сейчас в московском Кремле не видят, чтобы Киев шёл на контакты с Москвой по вопросам мирного урегулирования путём переговоров.

При этом Леонид Слуцкий отметил, что в случае, если Украина начнёт демонстрировать готовность к переговорам с Россией, российское правительство незамедлительно отреагирует на это.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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