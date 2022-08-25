WSJ: США признают помощь Украине военной операцией и назначат командующего
Вашингтон прировняет помощь ВСУ к военной операции и в скором времени назначит командующего.
По сообщению американского известного издания The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки признают оказание помощи ВСУ полноценной военной операцией.
Более того, сообщается, что Вашингтон намерен дать кодовое название данной операции, а также назначить командующего.
Данную информацию подтверждает и британское издание ВВС. Оба источника ссылаются на информацию, полученную из Пентагона.
Отметим, что признание помощи военной операцией сделает Соединенные Штаты полноценной стороной конфликта.
Опубликовано: Николай Скира
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