Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении
Многие считали их роман ненастоящим, а свадьбу - пиар-акцией. Но торжество прошло по всем правилам, а молодожены были по-настоящему счастливы.
На свадьбе присутствовали многие знаменитости. 26-летняя невеста выглядела обворожительно в расшитом кружевами белом платье с пышной юбкой и открытыми плечами.
34-летний актер женился уже во второй раз. Первой его избранницей стала актриса Агата Муцениеце.
В этом браке у пары родилось двое детей - сын Тимофей и дочка Мия. В 2020-м году после девяти лет совместной жизни супруги развелись.
Агата утверждала, что актер злоупотреблял спиртным и вел себя по отношению к ней агрессивно. По другой версии, причиной развода послужил служебный роман Павла с актрисой Мирославой Карпович.
Спустя время Прилучный завел новые отношения с молодой актрисой Зепюр Брутян. Их первые совместные романтические фото появились весной 2022 года.
По слухам, пара тайно расписалась еще в мае, после чего возлюбленные улетели в романтическое путешествие.
После состоявшейся свадьбы молодоженам не придется долго отдыхать, так как новоиспеченный муж задействован в съемках только что стартовавшего сериала "Последняя инстанция".
Также вскоре Павел должен принять участие в съемках триллера "Слон".
Опубликовано: Наталья Павлова
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