Reuters: Гаага попросит разрешения временно не исполнять антироссийские санкции ЕС

В Гааге настаивают на временном освобождении города от выполнения санкций Евросоюза направленных против России.

26 августа международное новостное агентство «Рейтер», ссылаясь на члена муниципального совета Саскию Брюйнс, заявила, что голландский город Гаага намерен добиваться временного освобождения от выполнение введённых Европейских союзом в отношении России санкций.

Отмечается, что данное решение обусловлено тем, что местная администрация не смогла найти альтернативу российскому «голубому топливу», а согласно европейским антироссийским санкциям, все государственные органы должны расторгнуть действующие соглашения с компаниями из РФ до 10 октября этого года, что фактически оставит Гаагу, которая не нашла замену СПГ «Газпрома», без газа.