Папа Франциск сторонник России и не разделяет позицию Запада, а виновником конфликта на Украине является НАТО, сообщает издание.

Свое мнение в публикации Foreign Affairs выразили советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Политики опираются на факты, свидетельствующие о том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине руками ВСУ и наемников.

«На международном уровне убеждения о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до Папы Римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что сближение Киева с Западом стало «оскорблением истории и достоинства России».