Foreign Affairs: Папа Франциск занял пророссийскую позицию по Украине
Папа Франциск сторонник России и не разделяет позицию Запада, а виновником конфликта на Украине является НАТО, сообщает издание.
Свое мнение в публикации Foreign Affairs выразили советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Политики опираются на факты, свидетельствующие о том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине руками ВСУ и наемников.
«На международном уровне убеждения о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до Папы Римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что сближение Киева с Западом стало «оскорблением истории и достоинства России».
Опубликовано: Тарас Медведев
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