Американский эксперт предостерёг украинскую сторону от контрнаступления, которое обернется катастрофой и потерей территорий для ВСУ.

26 августа эксперт в области безопасности Роберт Фарли в колонке для американского интернет-издания 19FortyFive спрогнозировал сокрушительное поражение украинских военнослужащих при попытке совершить контрнаступление на освобождённые российскими солдатами территории Донбасса и южных украинских земель.

Фарли убеждён, что «наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ», в результате чего украинская сторона потеряет ещё больше территорий, а западные страны сократят масштабы оказания военной помощи Киеву.