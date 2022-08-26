19FortyFive: контрнаступление ВСУ закончится драматическим поражением Украины
Американский эксперт предостерёг украинскую сторону от контрнаступления, которое обернется катастрофой и потерей территорий для ВСУ.
26 августа эксперт в области безопасности Роберт Фарли в колонке для американского интернет-издания 19FortyFive спрогнозировал сокрушительное поражение украинских военнослужащих при попытке совершить контрнаступление на освобождённые российскими солдатами территории Донбасса и южных украинских земель.
Фарли убеждён, что «наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ», в результате чего украинская сторона потеряет ещё больше территорий, а западные страны сократят масштабы оказания военной помощи Киеву.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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