ВСУ при отступлении оставляют фотоловушки для корректировки огня по силам СВО

Украинские военные, оставляя позиции, активно используют фотоловушки на солнечных батареях,  которые используют для корректировки артобстрелов.

Силы коалиции СВО в последнее время столкнулись с новым средством корректировки артогня со стороны ВСУ. Кроме дронов и других средств они начали использовать фотоловушки.

Современные средства позволяют отправлять снимки с места установки ловушки при фиксировании движения, благодаря датчикам.

В дальнейшем эти данные используются для разведки и корректировки огня по позициям сил коалиции.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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