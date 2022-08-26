ВСУ при отступлении оставляют фотоловушки для корректировки огня по силам СВО

Украинские военные, оставляя позиции, активно используют фотоловушки на солнечных батареях, которые используют для корректировки артобстрелов.

Силы коалиции СВО в последнее время столкнулись с новым средством корректировки артогня со стороны ВСУ. Кроме дронов и других средств они начали использовать фотоловушки.

Современные средства позволяют отправлять снимки с места установки ловушки при фиксировании движения, благодаря датчикам.

В дальнейшем эти данные используются для разведки и корректировки огня по позициям сил коалиции.