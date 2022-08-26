ВСУ при отступлении оставляют фотоловушки для корректировки огня по силам СВО
Украинские военные, оставляя позиции, активно используют фотоловушки на солнечных батареях, которые используют для корректировки артобстрелов.
Силы коалиции СВО в последнее время столкнулись с новым средством корректировки артогня со стороны ВСУ. Кроме дронов и других средств они начали использовать фотоловушки.
Современные средства позволяют отправлять снимки с места установки ловушки при фиксировании движения, благодаря датчикам.
В дальнейшем эти данные используются для разведки и корректировки огня по позициям сил коалиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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