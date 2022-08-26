Данко назвал Хаматову неадекватной из-за намерения актрисы приехать в Украину
Певец Данко сомневается в адекватности актрисы Чулпан Хаматовой, которая сообщила, что желает навестить Украину.
Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко сомневается в адекватности российской актрисы Чулпан Хаматовой из-за намерения той приехать в Украину.
Ранее сообщалось, что актриса решила приехать в Киев со своими спектаклями. Данко заявил, что такое подобное поведение называется предательством.
Музыкант считает, что актриса находится в не в своём уме.
Издание "Экспресс газета" цитирует исполнителя: "Хаматова - это больной человек. Человек, предавший свою родину. Ее лечить надо, а не прощать. За ней надо присматривать. Закрыть и лечить".
Хаматова уехала с родины сразу после запуска спецоперации в Украине.
46-летняя артистка выступает в поддержку Украины в постоянном порядке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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