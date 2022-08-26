Данко назвал Хаматову неадекватной из-за намерения актрисы приехать в Украину

Певец Данко сомневается в адекватности актрисы Чулпан Хаматовой, которая сообщила, что желает навестить Украину.

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко сомневается в адекватности российской актрисы Чулпан Хаматовой из-за намерения той приехать в Украину.

Ранее сообщалось, что актриса решила приехать в Киев со своими спектаклями. Данко заявил, что такое подобное поведение называется предательством.

Музыкант считает, что актриса находится в не в своём уме.

Издание "Экспресс газета" цитирует исполнителя: "Хаматова - это больной человек. Человек, предавший свою родину. Ее лечить надо, а не прощать. За ней надо присматривать. Закрыть и лечить".

Хаматова уехала с родины сразу после запуска спецоперации в Украине.

46-летняя артистка выступает в поддержку Украины в постоянном порядке.