Кадыров попросил Путина завершить специальную военную операцию в Украине
Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможности завершения СВО внутри украинского государства.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где обратился к Владимиру Путину как верховному главнокомандующему российскими войсками.
В своём обращении Кадыров сообщил, что просит президента России дать ему возможность скорее завершить спецоперацию на территории Украины, увеличив интенсивность боевых действий.
При этом Рамзан Кадыров утверждает, что против российской СВО выступают лишь 15 процентов мировой общественности, которые не могут представлять мнение большинства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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