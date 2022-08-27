Великобритания помогает Украине обезвредить российские морские мины в Одессе

Великобритания обучает украинских солдат использованию беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для разминирования Одесского порта.

Великобритания пожертвует шесть подводных лодок, чтобы помочь Киеву очистить свою береговую линию от российских мин, чтобы обеспечить безопасный проход гражданских судов, перевозящих зерно.

Три будут предоставлены из запасов Великобритании, а еще три будут приобретены у промышленности.

Выступая исключительно для The Telegraph, Василий, командир подразделения, сказал, что миссия по разминированию будет иметь “решающее значение для Украины”.