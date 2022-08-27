Advance: в Хорватии нашли выгоду Британии в украинском кризисе
Великобритания не имеет никакой заинтересованности в том, чтобы экономика Евросоюза была на высоком уровне, поэтому украинский кризис как раз и выгоден для его ослабления.
В газете было отмечено, что Борис Джонсон, действующий премьер-министр Великобритании, в скором времени собирается оставить свой пост, однако пока этого еще не произошло, он всячески старается помочь Украине с вооружением и политическим направлением.
Совсем недавно премьер-министр приехал в четвертый раз на Украину и решительно заявил о своей поддержке. Как отмечают эксперты деятельность Джонсона процветает, пока в Европе царит неустойчивая экономика.
Опубликовано: Силивончик Алина
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