Великобритания не имеет никакой заинтересованности в том, чтобы экономика Евросоюза была на высоком уровне, поэтому украинский кризис как раз и выгоден для его ослабления.

В газете было отмечено, что Борис Джонсон, действующий премьер-министр Великобритании, в скором времени собирается оставить свой пост, однако пока этого еще не произошло, он всячески старается помочь Украине с вооружением и политическим направлением.

Совсем недавно премьер-министр приехал в четвертый раз на Украину и решительно заявил о своей поддержке. Как отмечают эксперты деятельность Джонсона процветает, пока в Европе царит неустойчивая экономика.