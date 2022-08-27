На западе назвали имя нового президента Украины, дни Зеленского сочтены

Запад следит за развитием конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным.

Bild ссылаясь на источники в окружении Зеленского,  пишет о том, что кандидатура преемника уже предопределена, а время у власти для Зеленского подходит к концу.

Источники отмечают, что военные на Украине набрали небывалый вес и в создавшейся ситуации они очень скоро сместят либеральное правительство, которое показало себя очень бездарным, во всех смыслах.

Силовики могут осуществить и военный переворот при существенной поддержке населения. А на должность главы государства прочат главкома Залужного.

В последнее время в украинских СМИ все чаще муссируется тема невыплат положенных сумм военнослужащим. Сами военные говорят, что их часто обманывают с зарплатой их же командиры.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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