На западе назвали имя нового президента Украины, дни Зеленского сочтены
Запад следит за развитием конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным.
Bild ссылаясь на источники в окружении Зеленского, пишет о том, что кандидатура преемника уже предопределена, а время у власти для Зеленского подходит к концу.
Источники отмечают, что военные на Украине набрали небывалый вес и в создавшейся ситуации они очень скоро сместят либеральное правительство, которое показало себя очень бездарным, во всех смыслах.
Силовики могут осуществить и военный переворот при существенной поддержке населения. А на должность главы государства прочат главкома Залужного.
В последнее время в украинских СМИ все чаще муссируется тема невыплат положенных сумм военнослужащим. Сами военные говорят, что их часто обманывают с зарплатой их же командиры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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