ВКС России уничтожили около 100 солдат ВСУ и РСЗО «Град» в Дергачах
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация ликвидировала около ста бойцов 14-й бригады ВСУ и три РСЗО «Град» в Дергачах.
В субботу, 27 августа 2022 года, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал об уничтожении до 100 военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в городе Дергачи Харьковской области.
Конашенков уточнил, что помимо уничтожения части личного состава 14-й отдельной бригады ВСУ, в результате высокоточного удара российской авиации были уничтожены три реактивные системы залпового огня «Град» и свыше 10 единиц военной техники украинской стороны в Дергачах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
В России успешно продолжается импортозамещение не только самолетов, но и вертолетов
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Наводнение в пустыне повредило шоссе Лос-Анджелес-Феникс
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста