ВКС России уничтожили около 100 солдат ВСУ и РСЗО «Град» в Дергачах

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация ликвидировала около ста бойцов 14-й бригады ВСУ и три РСЗО «Град» в Дергачах.

В субботу, 27 августа 2022 года, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал об уничтожении до 100 военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в городе Дергачи Харьковской области.

Конашенков уточнил, что помимо уничтожения части личного состава 14-й отдельной бригады ВСУ, в результате высокоточного удара российской авиации были уничтожены три реактивные системы залпового огня «Град» и свыше 10 единиц военной техники украинской стороны в Дергачах.