Онуфриенко: Украина не сможет остановить наступление России даже после мобилизации

По оценке военного эксперта, ВСУ не способна уже нарастить свой ресурс ни в количестве, ни в качестве.

Эксперт считает, что поскольку ВСУ ведут мобилизацию уже полгода, то «все, что они могут, это восполнять потери, которые есть на фронтах». Это качественный показатель способности мобилизовать большое число резервистов, которые пока чаще бегут с фронта.

«Остановить наше наступление они не могут, но сложилась ситуация, что имеющимися сейчас у нас Вооруженными силами мы можем продвигаться именно таким образом: медленно, постепенно, выжигая практически всю передовую линию обороны противника, пока он не будет уничтожен или не откатится назад», - отметил эксперт.